Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’a, deprem bölgesindeki Alevi köylerine yaptığı yardım ve desteklerden dolayı "teşekkür beratı" takdim edildi.

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Pazarcık ilçesinde yaptığı insani yardımlarından dolayı Alevi Kültür Derneği Başkanı Kenan Yusuf Bayraktar, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz imzalı, "teşekkür beratı" Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’a makamında takdim etti.

"Alevi canlarımızın her zaman yanlarındayız"

Ülkede yaşayan her insanın değerli olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Ülkemizin her insanı bizim için değerlidir. Alevi Kültür Derneğine, diğer dernek ve sivil toplum kuruluşlarımıza olduğu gibi imkânlarımız ölçüsünde yardımcı oluyoruz. Alevi canlarımız, ülkemizin en önemli toplumlarındandır. Toplumu ötekileştirmeyen, hatta kendisine önyargılı olanlara bile sımsıcak duygular besleyen Alevileri kucaklamak hepimizin boynunun borcudur. Alevi canlarımızın her zaman yanlarındayız" dedi.