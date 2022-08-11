Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan, Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş’a yönelik saldırıya ilişkin basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Doğan, ”Olayın oluş sebebi kişisel değildir. Sanıkların gazetelere yansıyan beyanlarının hepsi yalan ve iftiradan ibarettir. Olayın magazinselleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Başkanımızın, kurumumuzun ve toplumumuzun itibarsızlaştırılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan, Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş’a yönelik saldırıya ilişkin basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Doğan, ”Olayın oluş sebebi kişisel değildir. Sanıkların gazetelere yansıyan beyanlarının hepsi yalan ve iftiradan ibarettir. Olayın magazinselleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Başkanımızın, kurumumuzun ve toplumumuzun itibarsızlaştırılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Alevi Vakıflar Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan, saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş hakkında, saldırının kişisel olmasına yönelik çıkan haberlere ilişkin Kartal Cemevi Vakfı’nda basın açıklaması yaptı. Doğan açıklamada, ”Cemevi Başkanımız Selami Sarıtaş’ın kimliği belirsiz motorlu 2 kişi tarafından 05 Ağustos tarihinde akşam saat 21.30’da evinin önünde uğradığı saldırı ile ilgili tarafımızca basın açıklaması yapılmıştı. Bugüne kadar kamuoyunun gösterdiği yoğun ilgi ve destek için öncelikle teşekkürü bir borç biliyoruz. Toplum mühendisliğine soyunan karanlık güçlerin talimatıyla işlenen bu provakatif olayın arkasındaki asıl faillerin bulunması ve yakalanması için soruşturmanın derinleştirilmesini talep etmekteyiz. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Türkiye’de yaşayan, temiz bir toplum isteyen, barış ve huzur isteyen herkesi duyarlı olmaya ve desteğe çağırıyoruz. Toplumsal duyarlılığın devam ettirilmesini bu tür karanlık olayların ortaya çıkarılması için elzem buluyoruz. Savcılığın ve kolluğun yoğun çalışması ile olaya karışan bir kısım failler yakalanmış yapılan soruşturma ve sorgu sonrasında 9 Ağustos tarihinde 4’ü tutuklanmış 5’i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. Henüz yakalanmamış olan firari sanık veya sanıklar var, mevcut olup soruşturma devam etmektedir." dedi.

"Başkanımızın, kurumumuzun ve toplumumuzun itibarsızlaştırılmasına izin vermeyeceğiz"

Doğan açıklamasının devamında, "Dosyada gizlilik kararı olması sebebiyle tarafımıza verilmeyen tutanak ve şüpheli ifadelerini gazetelerden öğrenmiş bulunmaktayız. Bu çerçevede edindiğimiz bilgilerde Cemevinin yöneticileri ve yakın çalışma arkadaşları olarak faillerin suçtan kurtulmaya yönelik akıl ve mantıkla bağdaşmayan hayatın olağan akışına aykırı, çelişkili beyanların gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Olayın oluş sebebi kişisel değildir. Sanıkların gazetelere yansıyan beyanlarının hepsi yalan ve iftiradan ibarettir. Olay magazinselleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Başkanımızın, kurumumuzun ve toplumumuzun itibarsızlaştırılmasına izin vermeyeceğiz. Yaşanan olay son günlerde ülkenin değişik yerlerindeki cemevlerine yapılan provakatif saldırıların devamıdır. Aynı karanlık güçler tarafından planlanmış ve gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

"Olay basit bir yaralama değil, organize bir olaydır"

Saldırı olayının organize bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Alevi Vakıflar Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan, "Yakalananların sadece suçta kullanılan kişiler olduğunu düşünmekteyiz. Suçu planlayan ve işleten asıl faillerin ortaya çıkarılması ve yakalanması halinde ancak tam bir soruşturma yapılmış olacaktır ve ancak bu durumda adaletin tecellisi mümkün olacaktır. Olay basit bir yaralama değildir, olay organize bir olaydır. Onlarca failin yer aldığı ve planlı bir şekilde işlenmiş organize bir suç söz konusudur. Halkı kin ve nefrete sürüklemek mezhep çatışmalarıyla kaos oluşturmak istenmektedir. Elbette biz halk olarak bu oyuna gelmeyeceğiz ancak olayı planlayan ve talimatı veren karanlık güç odaklarının ortaya çıkarılması gerekmektedir. Aksi halde bu olaylar devam edecektir. Olayı yaptıran faillerin yakalanması için, soruşturmanın derinleştirilerek devam etmesi hususunda yetkilileri gereğini yapmaya bu konuda siz değerli basınımızı halkımızı ve tüm kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyoruz" şeklinde konuştu.