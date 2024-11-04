Bolu’da alev topuna dönen park halindeki minibüsten geriye iskeleti kaldı.

İzzet Baysal Mahallesi Güzel Sokak’ta park halindeki bir minibüste saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü tüm aracı sardı. Yanan minibüsün üstünde bulunan elektrik kabloları da alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve SEDAŞ ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrasında minibüsten geriye hurda yığını kaldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.