Düzce’de yeni yılın ilk dakikalarında bir baraka alev alev yandı. Barakanın yanında bulunan kümesteki 25 kaz yangından kurtarıldı.

Yangın, D-100 karayolu Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mustafa Veli’ye ait barakada yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler alev topuna dönen evdeki yangını kısa süre içerisinde söndürülürken, barakanın hemen yanında bulunan kümes içerisindeki 25 kaz da itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.