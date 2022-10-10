Denizli’nin Sarayköy ilçesinde bir samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında binlerce balya saman alev alev yandı.

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde bir samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında binlerce balya saman alev alev yandı.

Yangın, Sarayköy ilçesine bağlı Kumluca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Erdoğan Şahin’e ait bir samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların hızlıca yükseldiğini gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

Dumanın alevlere yerini teslim ettiği yangın, adeta geceyi gündüze çevirdi. Bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi, hızlıca yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin zamana karşı yarıştığı yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangını hem itfaiye hem de iş makineleriyle söndürülmesinden sonra soğutma çalışmaları sabaha kadar devam etti.

Öte yandan yangın sonucu samanlıkta yaklaşık 20 tona yakın balya kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.