Antalya’nın Manavgat ilçesinde park halindeyken alev alev yanmaya başlayan Tofaş Şahin marka otomobil itfaiyenin müdahalesine rağmen hurdaya döndü. Sahibinin alevlere çeşme hortumuyla müdahale ettiği olayda otomobil sahibi aracın kendiliğinden yandığını söylerken, olayı gören vatandaşlar otomobili sahibinin yaktığını iddia etti. Otomobil sahibi ifadesi alınmak üzere polis merkezine gönderildi.

Aşağı Pazarcı Mahallesi 1069 Sokak’ta kaldırımda park halindeki Hasan Ali D.’ye ait 07 LU 373 plakalı 1998 model Tofaş Şahin marka otomobilin yandığı ihbarı itfaiye ve polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler, vatandaşların yangın tüpü ile müdahalede bulunduğu yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı. Otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğüne ekipleri aracın yanmasıyla ilgili gerek olayı görenler gerekse araç sahibi ile görüşürken, araç sahibi Hasan Ali D., aracının park halindeyken kendiliğinden yandığını, kimseden şikayeti olmadığını söyledi. Hasan Ali D., ifadesine başvurulmak üzere polis ekipleri tarafından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü.

Diğer taraftan olayı gören ve olayın meydana geldiği yerde iş yeri ve ikameti bulunan vatandaşlar, aracın ilk yanmaya başladığı sırada araç sahibinin aracın içerisinde olduğunu, aracın yanmaya başlamasıyla araçtan uzaklaştığını, kendileriyle birlikte yangına müdahalede bulunduğunu, bu sırada aracı yaktığı gibi, evi ve kendisini de yakacağını söylediğini iddia ettiler.