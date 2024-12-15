Karabük’te durakta park halindeyken yolcu minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Minibüsün yanma anı kameralara da yansıdı.

Olay, Yenişehir Mahallesi’nde dolmuş durağında meydana geldi. Park halindeki yolcu minibüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatılırken, yangın anı kameralara yansıdı.