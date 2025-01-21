Adana’da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bir vatandaşın alevlere hortumla müdahalesi de kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bir evde yangın çıktı. İddiaya göre, evin küçük yaşlardaki çocuğu koltukta oynarken yangın çıktı. Yangın büyüyerek salonu ardından evi kapladı. Alevleri söndürmek isteyen bir şahıs da hortumla müdahalede bulundu ancak yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.