Edirne’de kimliği belirsiz kişilerce çocuk parkının yakılması sonucu oluşan hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.

Edirne’de kimliği belirsiz kişilerce çocuk parkının yakılması sonucu oluşan hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne’nin Uzunköprü ilçesi Muradiye Mahallesi Sümbül Sokak’ta bulunan çocuk parkında gece saatlerinde yangın meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılan çocuk parkı, dakikalar içerisinde alevlerle kaplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle çocuk parkı kullanılamaz hale geldi.

Parkta bulunan oyun gruplarının plastik kısımlarının hızlıca alev alması sebebiyle büyüyen yangında, çocukların oynadığı salıncak, kaydırak gibi eşyalar kullanılmaz hale geldi. Çocukların oyun alanının küle döndüğü yangının boyutu ise günün ilk ışıklarında ortaya çıktı. Kullanılamaz hale gelen parktaki oyun alanının birçok bölümünün yandığı görüntülere yansıdı. Kundaklandığı iddia edilen parkın faillerinin bulunması için polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor.