Edirne Çavuşbey Mahallesi’nde tüpün alev alması sonucu çevredekileri korku sardı.

Çavuşbey Mahallesi 5. Sokak’ta yaşayan Sedat Karabacak isimli vatandaş, evinde kızartma yapmak isterken kullandığı tüp henüz sebebi bilinmeyen şekilde alev aldı. Komşuların müdahalesi ile bahçeye atılan tüp, üzerine su ve bezler atılarak söndürüldü.

Yaşanan olay sonrası korkularını anlatan 65 yaşındaki Sedat Karabacak, "Hastaneden eve geldik, hanım hasta ona bir şeyler kızartıp yemek vereyim derken tüp alev aldı. Anlamadık, tüpü dışarı attım" dedi.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye amirliğine bağlı ekipler, küçük mutfak tüpünün kafa kısmında bulunan başlığının lastiği olmadığı için tüpün alev aldığını belirterek olay ile ilgili tutanak tuttu.