Karabük’te park halindeyken motor kısmından alev alan tırdaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay Demir çelik Kavşağında meydana geldi. Ömer Bahadır E. idaresindeki 06 DJR 040 plakalı demir yüklü tır, park halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücü durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Maddi hasarın oluştuğu tırdaki yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.