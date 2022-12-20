Adıyaman’da, bir yakınını hastaneye getiren kişinin alev alan otomobili, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından söndürüldü.

Adıyaman’da, bir yakınını hastaneye getiren kişinin alev alan otomobili, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesinde bulunan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bir yakınını getiren sürücünün kullandığı 24 AU 222 plakalı otomobil hastane önünde alev aldı. Otomobilin motor kısmında elektrik akımından dolayı çıktığı tahmin edilen yangını fark eden hastanenin güvenlik görevlileri, çevrede önlem alarak yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Güvenlik görevlilerinin erken müdahalesi sonucunda alevler kısa sürede söndürüldü. Ölen yada yaralanın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.