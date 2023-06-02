Kilis-Gaziantep karayolunda seyir halinde bulunan ve bir anda alevlerin yükseldiği otomobil, refüje çarparak durabildi. Çarpmanın ardından yangının devam ettiği kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis-Gaziantep karayolunun 20. kilometresinde seyir halinde olan Ali A.(57) yönetimindeki 27 AIK 042 plakalı araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören ve panikleyen sürücü aracın hakimiyetini kaybetti. Araç refüje çarparak durabilirken, sürücü ise yükselen alevler ve meydana gelen kazanın ardından yaptığı hamle ile otomobilden çıkmayı başardı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler ekiplerin müdahalesi ile kısa sürüde söndürüldü.

KAzada ölen ya da yaralanan olmazken, yanan otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi.