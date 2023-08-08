Bilecik’te seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre dün gece; Bilecik-Osmaneli kara yolunda seyir halindeki Serdar T’nin kullandığı 34 TE 1545 plakalı otomobilin, Gülümbe rampalarına geldiğinde henüz belirlenemeyen nedenle dolayı kaporta kısmında dumanlar çıkmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü hemen aracı yolun kenarına çekerken, durumu hemen 112’yi arayarak haber verdi. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.