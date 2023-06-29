Tokat’tın Erbaa ilçesinde çatısı alev alan 2 katlı ev korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Gazi Osman Paşa Mahallesi Bestekar Sokakta İbrahim Gürel’e ait 2 katlı evin çatısı bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevlerin büyümesinin ardından evde bulunanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevlerin bütün çatıyı sarmasının ardından ev ve mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken yaralanan olmadı. 2 katlı evde maddi hasar meydana geldi.