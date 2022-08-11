Şanlıurfa’da seyir halindeyken alev alan beton mikserini benzin istasyonu çalışanları söndürerek facianın önüne geçti.

Şanlıurfa’da seyir halindeyken alev alan beton mikserini benzin istasyonu çalışanları söndürerek facianın önüne geçti.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşandı. İsa T.’nin kullandığı beton mikseri seyir halindeyken alev aldı. Lastik kısmında yükselen alevleri fark eden sürücü, aracı benzin istasyonuna sürdü. İstasyonun bahçesine gelen araca çalışanlar su ve yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Yangının büyümesini engelleyen istasyon çalışanları, yakıt pompalarına da sıçramasını engelleyerek büyük bir facianın önüne geçti.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, istasyon çalışanlarının kontrol altında tuttuğu alevlere müdahale ederek söndürdü.

Olayı anlatan istasyon işletmecisi Yıldırım Kılıç, yanan aracın istasyona doğru geldiğini ve istasyonda bulunan yangın söndürme tüpleri ve su ile müdahale ederek söndürdüklerini söyledi.