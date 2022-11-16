"2022 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2022-ALES/3) katılacak adayların, T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için ilimiz Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü 20 Kasım 2022 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır."

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

Kazaya karışan sürücünün yardımına koşmak yerine arkasına bakmadan gitti

Kazaya karışan sürücünün yardımına koşmak yerine arkasına bakmadan gitti

Bursa Valiliği, 2022 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına girecek adayların kimlik kartı başvuru işlemleri için hafta sonu açık olacak nüfus müdürlüğünü duyurdu.

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