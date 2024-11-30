Avrupa genelinde İngiltere, Almanya, Yunanistan, Bulgaristan, Belçika, İtalya, Fransa, Makedonya ve Romanya’da sağlık merkezlerinden toplam 440 alerjik rinit hastası üzerinde gerçekleştirilen çalışmanın, Anadolu propolisinin etkilerini bilimsel olarak belgeledi ve sonuçları uluslararası literatüre dahil edildi.

Araştırma kapsamında, hastaların burun akıntısı, hapşırma, burun kaşıntısı ve burun tıkanıklığı gibi temel alerjik rinit semptomları değerlendirildiğini söyleyen Prof. Dr. Cemal Cingi, "Ayrıca hastaların yaşam kalitesi üzerinde spreyin etkisi detaylı bir şekilde analiz edildi. Çalışma sonuçları, Anadolu propolisi eklenmiş hipertonik tuzlu burun spreyinin 3 haftalık düzenli kullanımı sonrası elde edilen olumlu değişiklikleri ortaya koydu. Burun akıntısı, burun kaşıntısı, hapşırma ve burun tıkanıklığı gibi semptomlarda anlamlı bir azalma gözlemlendi. Tedavi sonrası hastaların yaşam kalitesi skorlarında çarpıcı bir iyileşme kaydedildi. Alerjik rinit semptomlarının kontrol altına alınması, hastaların günlük yaşamını olumlu yönde etkiledi. Ayrıca burun içi ödemin de belirgin şekilde azaldığı tespit edildi. Semptom skorlarının yüzde 51 oranında azalması ve yaşam kalitesi skorlarının yüzde 65 oranında artması, tedavinin oldukça etkili olduğunu göstermektedir. İstatistiksel anlamlılık göz önüne alındığında, bu değişimlerin tesadüfi olmadığı ve tedavinin belirgin bir iyileşme sağladığı söylenebilir" dedi.

BEE&YOU Kurucusu ve CEO’su, Arı Ürünleri Uzmanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, araştırmanın sonuçlarını şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu araştırma, burun spreyinin yenilikçi formülasyonunun temelinde yatan Anadolu propolisinin gücünü bir kez daha ortaya koydu. Anadolu, 12 binden fazla bitki taksonuna ev sahipliği yapıyor. Bu zengin biyolojik çeşitlilikten elde edilen propolis, bilimsel olarak kanıtlanmış etkileriyle alerjik rinit tedavisinde güçlü bir yardımcı olmayı başardı. Hipertonik tuzlu suyun burun pasajlarını temizlemedeki etkinliğiyle birleştirilen Anadolu propolisi, yalnızca alerjik semptomları hafifletmekle kalmayıp, aynı zamanda burun içi dokuların sağlığını da destekliyor."