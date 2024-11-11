Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı için gittiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü. Alemdar, “Yeşil bir Sakarya’nın inşası için yaptığımız çalışmaları Sayın Bakanımızla paylaştık. Şehrimizin ana içmesuyu kaynağı olan Sapanca Gölümüzün son durumunu aktardık. Sayın Bakanımız da gölün korunması ve geleceğe taşınması için büyük bir hassasiyet içerisinde. Yeşil dönüşümü Sapanca’dan başlatabileceklerini ifade etti.İnşallah yeşil dönüşümü Sapanca’dan başlatacağız, göl havzasını koruyacak, gölün geleceğini garanti altına alacağız. Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) katıldı.

İki gün sürecek olan konferansta Türkiye’nin de iklim değişikliğiyle mücadele, yeşil dönüşüm ve sıfır atık hedeflerinin açıklanacağı konferansa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Erdoğan, 12 Kasım Salı günü konferansa katılarak konuşma yapacak.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİSİ DUYURULACAK

Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise “Türkiye'nin Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi” kamuoyuyla paylaşılacak. Başkan Alemdar, başta küresel ısınmayla mücadelede gelinen son durum olmak üzere iklim değişikliğiyle ilgili önemli projelerin ele alındığı konferansta Sakarya’nın “yeşil şehir” dönüşümü için kritik temaslarda bulunuyor.

KURUM’LA KRİTİK SAKARYA TEMASI

Başkan Alemdar, programın ilk gününde Azerbaycan’da kritik ikili görüşmeler yaparken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a Sakarya’nın çevreci yatırımları, yeşil dönüşüm hamleleri ve sıfır atık vizyonuna ilişkin paylaşımlarda bulundu. Bakan Kurum, Sakarya’yı yakından takip ettiğini ifade ederek, Başkan Alemdar’a çalışmalarında başarılar diledi. Bakan Kurum ayrıca, Sakarya’da yeşil dönüşümün hız kazanması için gereken desteği sunacaklarını ifade etti.

YEŞİL DÖNÜŞÜM SAPANCA’DAN BAŞLAYACAK

Alemdar şöyle dedi: “Küresel ısınma, sera gazı salınımıyla mücadele ve yeşil dönüşüm konularının görüşüleceği zirvede çeşitli temaslarda bulunuyoruz. Azerbaycan’da başlayan zirve öncesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum başta olmak üzere bakanlarımız ve mevkidaşlarımızla görüşme fırsatımız oldu. Yeşil bir Sakarya’nın inşası için yaptığımız çalışmaları Sayın Bakanımızla paylaştık. Şehrimizin ana içmesuyu kaynağı olan Sapanca Gölümüzün son durumunu aktardık. Sayın Bakanımız da gölün korunması ve geleceğe taşınması için büyük bir hassasiyet içerisinde. Yeşil dönüşümün Sapanca’dan başlatabileceklerini ifade etti. İnşallah yeşil dönüşümü Sapanca’dan başlatacağız, göl havzasını koruyacak, gölün geleceğini garanti altına alacağız. Sayın Bakanımıza şehrimize gösterdikleri yakın ilgi ve destek için şükranlarımı sunuyorum” dedi.