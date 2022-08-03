Çorum’un Sungurlu ilçesinde grup yollarının yapımına başlandı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde grup yollarının yapımına başlandı.

Sungurlu Kaymakamlığından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "241 kilometre uzunluğundaki Alembeyli grup köy yolu 1. kat sathi kaplama asfalt yapımı çalışmaları başladı. Bu grup yolu için Sungurlu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, Köydes ödeneklerinden 5 milyon 100 bin TL ödenek ayırılmıştır. Yine bu yol için Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’nin girişimleri ve Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin talimatları ve il genel meclisinin kararı ile il özel idaresi bütçesinden 3,5 Milyon TL ödenek ayırılmıştır. Yine aynı zamanda, Bakan Yardımcımızın girişimleri ile bu yola İller bankasından ve diğer yatırımcı kuruluşlardan gerekli destek temin edilmiştir. Tüm bu kaynaklarla ilk etapta Ankara-Sungurlu yol ayrımından Alembeyli köyüne kadar yaklaşık 16 kilometre yolun yapılması hedeflenmektedir. Devamında temin edilecek ödeneklerle bu yolun tamamlanması hedeflenmektedir" denildi.