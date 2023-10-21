Konyasporspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Pendikspor karşısında alınan 2-1’lik mağlubiyetin sorumluluğunun kendisinde olduğunu kaydederek, kulübün her şeyden önemli olduğunu ve kulübün geleceğine ilişkin yöneticilerle birlikte görüşeceğini söyledi.

Konyasporspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında iç sahada Pendikspor’a 2-1 mağlup oldukları maça ilişkin açıklamalarda bulundu. Galip gelmek isteyen taraf olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Aleksandar Stanojevic, “İlk golü bulduk ama çok amatörce 2 tane gol yedik. Bununla beraber tabii ki de mağlup olduk. Bu konuda çok üzgünüz. Özellikle evimizde mağlup olduk. Taraftarımızdan özür diliyorum. Tabii ki de bir hoca olarak bu sorumluluğu üzerime alıyorum. Her şeyden önemlisi kulüp ve kulübün geleceğine ilişkin yöneticilerle birlikte görüşeceğiz” dedi.

“Kulüple konuşacağım”

İstifa sorusuna ise Stanojevic, “Henüz daha yöneticilerle birlikte konuşmadan bu tip konuşmaları basın toplantısında yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Burada taraftarlara saygı duyuyorum ve taraftarların, kulübün menfaatleri doğrultusunda en iyi seçenek neyse o onu bulacağımıza inanıyorum. Bundan dolayı tabii ki de birinin sorumluluğu üzerine alması gerekiyor. Ben de bu kulübün hocasıyım. Bu yüzden dolayı tabii ki de kulüple konuşacağım” cevabını verdi.