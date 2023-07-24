Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, "TTK arsasına yapılacak Yayla Ortaokulu için Karabük Kültür Koruma Varlıkları’nın kentsel dönüşüm onayına kaldı” dedi.

Aldoğan, yeni yapılacak Yayla Ortaokulu‘nun Milli Eğitim kampüsü olacağını söyledi. İl Milli Eğitim müdürü Züleyha Aldoğan, “Türkiye Taşkömürü Kurumu TTK üç parselin yer tahsisi bize yapıldı. Sadece kentsel dönüşüm anlamında Karabük Kültür Koruma Varlıkları’ndan gelecekler bu ay sonunda. Orada son bir rapor verildikten sonra bizim projemiz hazır. Ödenek sorunumuz yok. Yayla kampüsü olarak düşünüyoruz orayı da. Yıllardır ikili eğitim yapılan okulda tam eğitime geçilmiş olacak. Çocuklarımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Sekiz derslik ana okulu da yapılacak orada. Yayla mini bir kampüs olacak. böyle bir heyecanımız ve böyle bir hayalimiz var. Son aşamaya gelindi. 15 Ağustos‘ta Olgunlaşma Enstitüsünün ihalesi yapılacak. Onu da sizinle ilk fırsatta paylaşacağız. Hızlı bir şekilde ondan sonra orada yol alacağız” dedi.