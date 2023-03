Kırşehir’de devletten aldığı destekle şehirden köyüne dönen girişimci, arıcılık yaparak ürettiği balı tarihi zanaatkarlar çarşısında satıyor.

2015 yılında şehirden her şeyini alarak köyüne giden Hacı Çelik, hobi olarak uğraşmaya başladığı arıcılığı devletten aldığı destekle meslek haline getirdi. Ürettiği balları tarihi zanaatkarlar çarşısında satarak ticarete de atılan Çelik, "Doğayla iç içe olmayı tercih ettim ve aldığım destek sonrası köyüme döndüm. 2022 yılında da Ahi Evran Külliyesi Zanaatkarlar Çarşısında bir iş yeri kiraladım. Devletimiz üretime destek sunduğu için bizde verileni değerlendirdik. Arıcılık güzel olduğu kadar da zor bir meslek. İnsanlar balın doğal olup olmadığını soruyor. Hilesinin olmadığı her bal doğaldır. Arıların mükemmel bir dünyası var. Sadece bal değil, propolis, polen, arı sütü gibi ürünlerde arılardan elde ediliyor” diye konuştu.

25 kovanla başladı 140 kovana ulaştı

Kırşehir’de köyünde 25 kovanla başladığı işinde kısa süre içerisinde 140 kovana ulaştığını aktaran Hacı Çelik, "Teşviklerle bu seviyeye geldim. Devletimiz üreticinin yanında yer alıyor. Ülkesini seven her insan üretmeye mecburdur. Devletimizi seviyorsak üretime küçük büyük her türlü katkıyı sağlamak zorundayız. Köye dönüş kararımda da eşim destek verdi. Globalleşen dünya da herkesin aklında doğal yaşam var" dedi.