Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde İ.A.’nın kendisini aldattığı iddiası ile silahla yaraladığı karısı hastanede hayatını kaybetti. Karı-kocadan geriye ise sosyal medyalarında çocukları ile birlikte çekildikleri fotoğraf karesi kaldı.

Olay, 5 Ekim Perşembe günü akşam saatlerinde Camili Mahallesi Yunus Emre Spor Salonu mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, İ.A. (36) isimli şahıs, aldatıldığını düşünerek karısı Tansu A.’yı takip etti. Eşini, B.T. (35) ile gören İ.A. karısı ve buluştuğu B.T.’yi cadde ortasında silahla vurarak yaraladı. İki kişi kanlar içerisinde yerde kalırken, durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ağır yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Öfkeli kocadan ‘Adalet’ cevabı

Olayın ardından silah ile polise teslim olan şüpheli İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği esnada basın mensuplarının ‘Neden yaptınız, pişman mısınız’ sorusuna ise ‘adalet’ yanıtını vermişti. Şüpheli İ.A., adli mercilerce dün akşam tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadın iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Öte yandan, Tansu A. ağır yaralı şekilde kaldırıldığı hastanede iki gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. İ.A. ile Tansu A.’dan geriye ise sosyal medya hesaplarındaki çocukları ile birlikte çekildikleri fotoğraf karesi kaldı.