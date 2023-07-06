Sağlık Bakanı Koca, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz’ı kabul etti.

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın’da devam eden yatırımlar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunarak Bartın’la ilgili taleplerde bulundu. Ziyarette Bartın’da devam eden yeni Devlet Hastanesi başta olmak üzere, Bartın’ın sağlık alanındaki yatırımları, ihtiyaçları ve projeleri konuşuldu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın makamını ziyaret eden Aldatmaz, bakanlık görevine yeniden devam eden Koca’ya ziyareti sonrasında bir değerlendirmede bulundu. AK Parti Bartın Milletvekili Aldatmaz, “Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerimizi ilettik. Türkiye Yüzyılında hem ülkemizde hem de Bartın’ımıza sağlık yatırımlarına ‘eser ve hizmet siyasetiyle’ devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmede, Bartın’ın sağlık alanındaki ihtiyaçlarına ilişkin görüşme gerçekleştirdiklerini belirten milletvekili Aldatmaz, “Bize iletilen taleplerin başında sağlık konusu geliyor. İlimizde sağlık alanında önümüzdeki süreçte çok güzel gelişmeler olacak. Bu konudaki projelerimizi bir bir hayata geçirecek, vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları çözeceğiz. Bartın’lılara selamlarını ileten Bakanımıza gösterdiği ilgi için teşekkür ederiz” dedi.

"Açılışa Bakan Koca ve Erdoğan gelecek"

Yeni Devlet Hastanesi ile ilgili de çalışmaların sona yaklaşıldığını kaydeden Aldatmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’dan, Bartın’daki yeni hastane inşaatı ile ilgili bilgi aldığını ifade ederken çalışmaların hızlandırılması için talimat verdiğini ve açılışa kendisinin de gelmek istediğini ifade ettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Bartın’da 400 yatak kapasiteli olarak inşa edilen ve ihtiyaca göre yatak kapasitesinin 575’e çıkarılabileceği yeni hastanemizde çalışmalar devam ediyor. İnşaatının yüzde 95’inin tamamlandığı hastane; anjiyo merkezi, yoğun bakım servisleri, acil servis bölümleri, diyaliz servisi, ameliyathaneler ve poliklinikleriyle dev bir sağlık kompleksi olarak Bartın’ın yanı sıra çevre illerde yaşayan vatandaşlara da hizmet verecek.

Çalışmaların tamamlanmasıyla en kısa süre vermeye başlaması planlanan dev sağlık kompleksi 127 bin metrekarelik bir alanda ve 95 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Yeni hastanemizde 66 yoğun bakım yatağı, 24 diyaliz ünitesi, 24 ameliyathane, 3 ayrı acil servis bölümü ve 58 acil servis yatağı ile 138 poliklinik odası yer alacak. 730 araçlık açık ve kapalı otoparkı bulunacak olan hastanede kalp ameliyatları ve anjiyo hizmetleri de verilebilecek. Üniversite ve şehir hastanelerindeki tüm sağlık imkanlarına sahip olacak Bartın Devlet Hastanesi, deprem izolatörlerine sahip olması sebebiyle de depreme karşı güvenli olacak. Çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor. İnşallah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın da katılımıyla sadece Bartın’a değil bölgemize hizmet verecek olan hastanemizi en kısa sürede hizmete açacağız."