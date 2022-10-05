Ballkani Futbol Kulübü’nün forveti Albion Rrahmani, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarın Sivasspor ile oynayacakları mücadele ile ilgili, “Yarınki maçtan güzel bir sonuç almaya geldik. Buradan galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz. Yarın kazanmak istiyoruz” dedi.

Ballkani Futbol Kulübü’nün forveti Albion Rrahmani, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarın Sivasspor ile oynayacakları mücadele ile ilgili, “Yarınki maçtan güzel bir sonuç almaya geldik. Buradan galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz. Yarın kazanmak istiyoruz” dedi.

Kosova temsilcisi Ballkani’de forvet oyuncusu Albion Rrahmani, maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rrahmani “UEFA Avrupa Konferans Ligi parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz. Burada bulunmak çok güzel, gurur duyuyoruz. Yarınki maçtan güzel bir sonuç almaya geldik. Buradan galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz. Yarın kazanmak istiyoruz. Zor bir maç olacak. Tabii ki rakibimi analiz ettik. Sivasspor’un güçlü ve zayıf yönlerini tespit ettik. Sivasspor tecrübeli bir takım. Yarın yüzde yüz performans ile sahaya çıkacağız. Kosova’ya en az 1 puanla gitmek istiyoruz” diye konuştu.