Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Halfeti’yi otobana bağlayan 35 kilometrelik karayolunun genişletilerek sıcak asfalt konforuna ulaştırılacağını bildirdi.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi, belediye başkanı Şeref Albayrak ile birlikte her hizmet alanında değişim ve gelişimi yaşamayı sürdürüyor.

Bu çerçevede Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nu ziyaret eden Albayrak, önemli bir müjde verdi. Albayrak, Halfeti ilçesini otobana bağlayan eski Halfeti-Otoban arasındaki 35 kilometrelik karayolunun genişletilerek sıcak asfalt yatırım programına alınması için destek istediklerini söyledi.

Halfeti için çalışmayı sürdürdüğünü ifade eden Albayrak, "Devlet adamlığı ve insaniyetiyle yaptığı her görevin hakkını sonuna kadar veren Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret ettik. İlgi alakası ve ilçemize verdiği desteklerden ötürü kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.