Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Alaybey semtinde kurulan Cumartesi Pazarı, 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 7. Etabı’nın cumartesi günü Manisa’dan geçecek olmasından dolayı bu hafta bir gün önceden cuma günü kurulacak.

Türkiye’nin en önemli organizasyonlarından biri olan 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 7. Etabı, 14 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek. Bu etapta bisikletçiler, 159,8 kilometrelik Selçuk-İzmir etabında Manisa’dan geçecek. Bisikletçilerin geçeceği güzergahlar ise trafiğe kapanacak. Manisa’nın en önemli pazarlarından olan Alaybey Pazarı ise bisikletçilerin geçeceği güzergah üzerinde bulunduğu için herhangi bir sorun yaşanmaması amacıyla bu hafta cuma günü aynı yerde kurulacak. Manisa Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Destan Bulgay, bu konuda hem pazarcı esnafını hem de vatandaşları uyarıp bilgilendirdi.

Başkan Bulgay, "Bu hafta itibariyle dünyada birçok ülkede canlı yayınlanan 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun Manisa etabından dolayı Manisa’mızda cumartesi günleri Alaybey’de kurulan semt pazarımız, 1 günlüğüne cuma günü olarak kurulacak. Bu hafta 14 Ekim’de kurulması gereken Cumartesi Pazarı, bisiklet turu nedeniyle bir gün öne alınarak 13 Ekim Cuma günü kurulacak. Buradan bütün pazarcı esnafımıza ve Manisalı vatandaşlarımıza bunun duyurusunu yapmak istedik. Bu durum bir defalığına mahsus bir durum olacak. Çok prestijli bir organizasyona Manisa olarak ev sahipliği yapmamızdan dolayı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve Manisa Valiliğimizin talimatıyla böyle bir karar alınmıştır" dedi.