Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Kültür Topluluğu tarafından “Alaturka Sofra Kültürü” konulu konferans gerçekleştirildi.

Mutfak Tarihçisi ve Yazar Zennup Pınar Çakmakçı’nın konuşmacı olarak katıldığı konferansın moderatörlüğünü Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2. sınıf öğrencisi Siber Adanır yaptı.

Webinar sistemi üzerinden gerçekleşen konferansa, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emre Hastaoğlu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Bayram Altıntaş katıldı.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç yaptığı açıklamada, “Bugün bizlere Zennup Pınar Çakmakçı Alaturka Sofra Kültüründen bahsedecek. Kendisine katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum ve bu söyleşinin öğrencilerimize faydalı olmasını diliyorum” dedi.

Zennup Pınar Çakmakçı, dünyaca ünlü yemek kitapları yarışması Gourmand Cookbook Awards’da ödül alan kitabı “Osmanlı Deniz Mutfağı” hakkında bilgi vererek, yürüttüğü çalışmalara değindi.