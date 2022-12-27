Manisa’nın Alaşehir ilçesi, üniversiteye giriş sınavlarının ilçede de yapılması için başvuruda bulundu. Manisa’nın 100 bin nüfusu geçen 6 ilçesinden biri olan Alaşehir’deki öğrencilerin kulağı Manisa’dan gelecek olan cevapta.

Manisa’nın Alaşehir ilçesi, üniversiteye giriş sınavlarının ilçede de yapılması için başvuruda bulundu. Manisa’nın 100 bin nüfusu geçen 6 ilçesinden biri olan Alaşehir’deki öğrencilerin kulağı Manisa’dan gelecek olan cevapta.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde üniversiteye giriş sınavlarının yapılabilmesi için başvuruda bulunuldu. Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne resmi yazı ile başvuruda bulunarak, üniversite sınavlarının (TYT/AYT) Alaşehir’de de yapılmasını istedi.

"Öğrencilerin motivasyonu etkileniyor"

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, her yıl Alaşehir ve komşu ilçe Sarıgöllü öğrencilerin Salihli’de sınava girmek zorunda kaldıklarını ve sınavların Alaşehir’de de yapılabilmesi için uzun süredir çalıştıklarını belirterek, “Her yıl Alaşehir ve komşu ilçemiz Sarıgöl başta olmak üzere 8 ilçe öğrencileri Salihli’de sınava girmektedirler. Geleceklerinin belirleneceği önem derecesi çok yüksek olan lise son sınıf öğrencilerimizi, trafik yoğunluğu, yol stresi gibi etkenler motivasyonunu olumsuz yönde etkileyecektir. Verilere göre geçen yıl Salihli’de yaklaşık 7 bin 500 öğrenci sınava girmiş. Öğrencilerimizin yaş itibari ile ilkokul binalarında sınavlara girmeleri başarıyı olumsuz yönde etkilemektedir. Manisa’da 100 bin nüfusu aşan ve üniversite sınavlarının yapılmadığı tek ilçe Alaşehir’dir. Sınavların Alaşehir’de yapılması halinde hem öğrencilerimiz fiziki olarak uygun binalarda sınava girecekler hem de trafik, yol stresi yaşamayacaklardır. Ayrıca sınavların Alaşehir’de yapılması ile başta Alaşehirli öğrenciler olmak üzere Sarıgöl, Eşme, Buldan, Kula, Salihli ilçesinin bir kısmında yaşayan öğrencilerimizde yararlanmış olacaklardır." dedi.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yazılan dilekçe Alaşehir Kaymakamlığı kanalıyla, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderildi. Rektörlükten gelecek cevap beklenirken yalnızca Alaşehir ve Sarıgöl’den yaklaşık 2 bin 500 – 3 bin öğrencinin sınava gireceği tahmin ediliyor.