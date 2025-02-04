Alaşehir Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Raşit Kırbaş, caddede temizlik yaparken, bulduğu cüzdanı sahibine teslim ederek, "İnsanlık ölmemiş" dedirtti.

Geçtiğimiz günlerde Sevgi Yolu üzerinde temizlik yapan Raşit Kırbaş, Alaşehir Sevgi Yolu üzerinden rutin temizliklerini yaparken, içerisinde para, kredi kartı ve kıymetli evrakların bulunduğu cüzdan buldu. Kırbaş’ın, durumu temizlik çavuşuna bildirmesinin ardından cüzdan içinde bulunan telefon numarasından cüzdan sahibine ulaşılarak, sahibine teslim edildi.

Başkan işçiyi kutladı

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu davranışlarında dürüst olan işçisi Raşit Kırbaş’ın bu davranışına kayıtsız kalmayarak, makamında kabul etti. İşçisini tebrik eden Başkan Öküzcüoğlu üzerinde, "Halen görev yapmakta olduğunuz belediyemiz hudutları dahilindeki bir mıntıkada içerisinde para ile birlikte kıymetli materyallerde olan içi dolu bir cüzdanı bulunca hiç tereddüt etmeden sahibine ulaşarak teslim etmiş olduğunuzu memnuniyetle öğrendim. Bu vesile ile de gıyabınızda sıralı amirlerimizle yaptığım görüşmeler neticesinde, sizin normal zamanlarda da mesai arkadaşlarınızla uyum içersinde çalışma disiplinine azami riayet eden, çalışkan ve gayretli bir personelimiz olduğu konusunda bilgilendirildim. İş bu nedenle sizi emsallerinize örnek olan tüm bu güzel davranışlarından dolayı kutlar, bundan sonraki çalışma hayatınızda başarılar dilerim." yazılı bir teşekkür belgesi verdi.

Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, "Böyle çalışkan, dürüst bir personelimiz olmasından dolayı çok gurur duydum. Bizim olmazsa olmazımız dürüst olmaktır. Personelimizi örnek davranışından dolayı kutluyorum." dedi.

İşçi Raşit Kırbaş ise şunları söyledi: "Bugüne kadar harama el sürmedim. Allah bana nasip etmesin, ben insanlık görevimi yaptım."