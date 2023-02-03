Manisa’nın Alaşehir Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren çocuklar için karne hediyesi olarak tiyatro ve sirk gösterileri düzenlendi. Yaklaşık 10 bin öğrencinin büyük bir heyecan ve merakla takip ettiği gösterilerde kahkahalar havada uçuşurken, çocukların mutlulukları gözlerine yansıdı.

Manisa’nın Alaşehir Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren çocuklar için karne hediyesi olarak tiyatro ve sirk gösterileri düzenlendi. Yaklaşık 10 bin öğrencinin büyük bir heyecan ve merakla takip ettiği gösterilerde kahkahalar havada uçuşurken, çocukların mutlulukları gözlerine yansıdı.

Alaşehir Belediyesi yaklaşık 10 bin öğrenciyi yarıyıl karne hediyesi olarak sirk ve tiyatro gösterileriyle buluşturdu. Alaşehir Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri dahilinde gerçekleştirilen programlar büyük ilgiyle takip edildi. Alaşehir Belediyesi Tiyatro ekibi tarafından sergilenen Cengizhan Sürücü’nün yönettiği ve belediye tiyatro ekibinin oynadıkları ’Tonton Ninenin Meyve Bahçesi’ adlı komedi oyunu ve ’Yıldızlar Kulübü’nün Akrobat gösterileri ile ’Ateş Kız’, ’Yılan gösterileri’ ile ’İllüzyon’ gösterilerinin yer aldığı sirk gösterisi çocukları hem coşturdu, hem de heyecanlandırdı.

Gösterilere aileleriyle birlikte gelen çocuklar oyunları heyecanla izlerken büyük bir coşku içinde performansları alkışladı. Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nde sergilenen gösterilere gelen bazı çocuklar, ilk kez böyle büyük bir salon gördüklerini ifade ederek, gösterileri çok beğendiklerini ve Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve ekibine teşekkür etti. Her gösteride salon tıklım tıklım dolarken, bazı seanslarda çocuklar yer bulamadığı için yere veya merdivenlere oturarak oyunları izledi.

Manisa’nın büyükşehir belediyesi olmadan önce Alaşehir’e bağlı birer belde belediyesi olan Kavaklıdere, Kemaliye, Killik, Uluderbent, Piyadeler ve Yeşilyurt mahallelerinde de her gün birer seans, Alaşehir merkezde günde iki seans oynayan tiyatroyu ve Alaşehir Merkezde sergilenen sirk gösterisini yarıyıl tatilinde olan yaklaşık 10 bin çocuk izledi.

Oyun ve Sirk gösterilerini çocuklarla birlikte izleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından organize edilen ve belediyemizin tiyatro ekibi tarafından hazırlanıp oynanan oyun ve Yıldızlar Kulübü ekibi tarafından sergilenen sirk gösterileri çocuklarımıza karne hediyesi oldu. İçlerinde ilk kez tiyatro ve tiyatro salonu gören çocuklarımızın da bulunduğu yaklaşık 10 bin çocuğumuz bu gösterileri izledi. Geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim seviyesini geliştirebilmek, kültür ve sanata karşı sevgilerini geliştirebilmek için bu tür sosyal etkinliklerimiz devam edecek. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.