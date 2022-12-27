Manisa’nın Alaşehir ilçesinde berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerinin tatil günleri belli oldu. Bayan kuaförleri pazartesi, erkek berber ve güzellik salonu işletenler ise pazar günü kapalı olacak.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerinin tatil günleri belli oldu. Bayan kuaförleri pazartesi, erkek berber ve güzellik salonu işletenler ise pazar günü kapalı olacak.

Türkiye genelinde uygulamaya konulan haftada bir gün tatil uygulaması sonucu, Alaşehirli berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerinin tatil yapacakları günler belli oldu. Yeni uygulamaya göre Alaşehir’de hizmet veren bayan kuaförleri pazartesi, erkek berber ve güzellik salonu işletenler pazar günü tatil yaparak, kapalı olacak. İşyerlerinin kapalı olduğu günlerde hiçbir işletmeci işyerini temizlik amacıyla da olsa kesinlikle açamayacak.

"Hayalimiz gerçek oldu"

Alaşehir Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhsin Çalışkan, "Hayalimiz gerçek oldu. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren haftada bir gün tatil yapacağız. Taleplerimiz doğrultunda ilgili kurumların desteği ile ’berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulaması’ 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle başlayacak. TESK, TOBB desteği ve Türkiye Berberler, Kuaförler, Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonumuzun talebi ile Ticaret Bakanlığımızca alınan bu karar; berber, kuaför ve güzellik salonu işletmeci ve çalışanlarının en azından haftanın bir günü dinlenme ve sosyalleşmelerine imkân tanımış; bu sayede zihin ve beden sağlıklarının korunmasına, motivasyon, performans ve hizmet kalitesinin artmasına ve daha da önemlisi aile bağları ile toplumsal bağların güçlenmesine katkı sağlamıştır. Söz konusu tatil hakkının tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacak olması haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramalarını da engellenecektir. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında bizlere kazandırdıkları bu sosyal hak dolayısıyla emeği geçen herkese ve uygulamayı hayata geçirecek tüm sektör çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu uygulama sektörümüz için bir milat olarak her daim hatırlanacaktır. Alaşehir’de ise bayan kuaförleri pazartesi günü erkek berberleri ve güzellik salonları pazar günü tatil olacaktır. Temizlik için bile olsa dükkanların açılmasına kesinlikle izin verilmeyecek." dedi.