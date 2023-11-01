Manisa’nın Alaşehir ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu 1 Kasım 2022 tarihinde 68 yaşında hayatını kaybeden 44 yıllık dahiliye uzmanı Dr. Mestan Ay, ölüm yıldönümünde ailesi ve sevenleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi bahçesinde yapılan lokma hayrıyla anıldı.

Alaşehir Devlet Hastanesi’nde uzun yıllar başhekimlik yapan, dahiliye uzmanı olarak görev yaptığı sırada görevi başındayken rahatsızlanarak 9 Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan ve 1 Kasım 2022 tarihinde vefat eden Uzm. Dr. Mestan Ay seneyi devriyesinde görev yaptığı Alaşehir Devlet Hastanesi bahçesinde ailesi tarafından lokma hayrı ile anıldı. Lokma hayrına Mestan Ay’ı hayırla yad eden çok sayıda vatandaş da katılarak dua etti.

Sevenlerinin gerek meslek gerekse aile hayatıyla örnek bir kişilik olarak tanımladığı Uzm. Dr. Mestan Ay’ın anmasına eşi Enise Ay, çocukları ve ablası Müzeyyen Yılmazoğlu ve çok sayıda seveni katıldı. 35 yıl boyunca Alaşehir Devlet Hastanesinde görev yapan ve rahatsızlandığı ana kadar görevinin başında olan Ay, Alaşehir Devlet Hastanesinin gelişmesi için büyük çabalar sarf etmişti.