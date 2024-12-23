Alaşehir Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri hafta sonu İzmir Kültürpark’ta Pablo Picasso ve Andy Warhol sergisini, Arkas sanat merkezinde Joan Miro sergisini gezdi. Alaşehir Bilim Sanat Merkezinde eğitim gören 13 öğrenci ve velinin katıldığı geziye, Görsel Sanatlar öğretmenleri Tanya Boyraz ve Sercan Ürekli de katılarak, öğrencilerine destek oldu.

Öğrenciler ve velilere geziyi organize eden öğrenci velisi Recep Tok, "okulumuzda eğitim gören 13 öğrencimiz ve velileri ile birlikte İzmir Kültürpark’ta açılan Pablo Picasso ve Andy Warhol resim sergisini gezdik. Dünyaca ünlü bu sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergi, öğrencilerimiz için çok yararlı olacağına inandığımız için bu geziyi organize ettik. Geziye öğretmenlerimizde destek vererek, çocuklarımıza yardımcı oldular. Sanat merkezini bizlere gezdiren ve bilgileriyle çocuklarımıza yardımcı olan lale müzesi görevlilerine teşekkür ederiz. Alaşehir Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri ve velileri olarak böyle bir gezi düzenlediğimiz için çok mutluyuz. Sanatın farklı dönemlerine ışık tutan bu eşsiz sergiler, hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz için ilham verici ve eğitici bir deneyim oldu. Sergide, Pablo Picasso’nun modern sanatın temellerini atan eserlerinden Andy Warhol’un pop art akımını yansıtan çarpıcı çalışmalarına ve Joan Miró’nun renkli dünyasına kadar geniş bir yelpazede sanat eserlerini inceleme fırsatı bulduk. Katılımcılar, sanat tarihi ve farklı akımlar hakkında bilgi edinirken aynı zamanda estetik anlayışlarını geliştirme imkanı yakaladılar. Etkinlik sırasında öğrencilerimiz, sergiyi daha da anlamlı hale getiren bir aktiviteye katıldı. Beğendikleri resimleri seçerek canlı performansla kendi yorumlarını katarak çizimler yaptılar. Velilerimiz de bu süreçte öğrencilerimize destek vererek keyifli anlar yaşadı. Bu etkinlik, sanatı keşfetme ve yorumlama becerilerinin yanı sıra aileler arası dayanışmayı da güçlendirdi. Öğrenciler seçtikleri resimleri çizmeye çalışırken, resimlere kendi hayal güçlerini de ilave ederek, belki de geleceğin ressamları olma yolunda bir adım attılar. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve organizasyonda destek olan velilerimize teşekkür ederiz. Sanatı yerinde deneyimlemenin ve yapılacak çalışmalarla zenginleştirmenin hepimiz için büyük bir katkı sağladığına inanıyor, bu tür etkinliklere devam edeceğiz." dedi.