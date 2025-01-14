MANİSA (İHA) – Manisa’nın Alaşehir ilçesinde devam eden hızlı tren projesinde, tünel içerisinde çalışan iş makinesi derin su birikintisine devrildi. Meydana gelen iş kazasında iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.

İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin Alaşehir ilçesi bölümündeki şantiyede iş kazası meydana geldi. Dün gece saatlerinde Hüseyin Durak (20) idaresindeki iş makinesi, tünel içerisinde çalışma yaptığı sırada derin su birikintisine devrildi. Çalışma arkadaşları bir yandan suyun içerisine düşen Hüseyin Durak’ı kurtarmak için harekete geçerken, diğer yandan itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Suyun içerisinden beraber çalıştığı arkadaşları, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarılan Hüseyin Durak, 112 sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz operatör hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.