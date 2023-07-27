Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını yaklaşık 4 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Kamyonetten 560 kilo demir çalan genç tutuklandı Kamyonetten 560 kilo demir çalan genç tutuklandı

Alaşehir ilçesine bağlı Çarıkbozdağ Mahallesi mevkiinde saat 10.55 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 13 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 dozer ile karadan, 3 uçak, 7 helikopter ile havadan müdahale etti. Yangın, yaklaşık 4 saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangında 5 dekar kızılçam ve makilik alanın zarar gördüğü öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.