Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını yaklaşık 4 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Alaşehir ilçesine bağlı Çarıkbozdağ Mahallesi mevkiinde saat 10.55 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 13 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 dozer ile karadan, 3 uçak, 7 helikopter ile havadan müdahale etti. Yangın, yaklaşık 4 saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangında 5 dekar kızılçam ve makilik alanın zarar gördüğü öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.