Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ilçe ziyaretleri kapsamında Alaşehir ilçesini ziyaret etti. Alaşehir’de, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile birlikte Alaşehir için önemli olan bir protokole imza atarak, ilçede yapılacak antik kazı çalışmaları için ilk adımı attı. Zeyrek, bu protokolle Alaşehir’in kültür turizmine katkı sağlayacak bir projeyi hayata geçirmiş oldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ilçe ziyaretleri kapsamında Alaşehir ilçesini ziyaret etti. Başkan Zeyrek, ilçe ziyaretleri kapsamında törenlere ve toplantılara katıldı, ziyaretler gerçekleştirdi. İlk durağı olan Alaşehir ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nu ziyaret eden Başkan Zeyrek, Alaşehir için önemli olan protokole imza attı.

Alaşehir’in kültür turizmine katkı sağlayacak protokol imzalandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile birlikte Alaşehir’in kültür turizmine katkı sağlayacak protokolü imzaladı. Alaşehir ilçesi Toptepe mevkiindeki yaklaşık 20 dönümlük bir alan içinde bulunan antik tiyatroyu gün yüzüne çıkaracak kazı çalışmalarının başlaması için devir protokolü imzalandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Alaşehir ilçe ziyareti sonrasında Kula ilçesine geçeceğini, bu hafta içinde her iki ilçeyi de ziyaret etmiş olacağını aktardı. Yapılan protokolle birlikte tarihin açığa çıkması, yarınlara aktarılması ve Manisa’ya artı değer katmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Ferdi Zeyrek, “Bu kazılarda emeği geçen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’na, tüm ekibine ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum. Tarihi miraslar, yarınlara aktaracağımız en güzel en büyük eserlerimizdir. Bunun bir sonraki adımı da Manisa’nın turizm potansiyelini, Manisa’daki turist sayısını arttırmaktır. Bu kadar varlığa sahip olan bir kentin, turizmden bu kadar az pay alması bizi rahatsız eden bir durum. Bu tür yapıların ayağa kalkması ile hem Manisa’m kültürel bir değeri kazanacak hem de turistine kavuşacağına inanıyorum ve umut ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Öküzcüoğlu: “Alaşehir’e kültür varlığı kazandıracağız”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i Alaşehir’de ağırlamaktan mutlu olduğunu ifade eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, protokol ile ilgili bilgiler verdi. Öküzcüoğlu, “Alaşehir’in Toptepe bölgesinde 20 dönümlük bir alan. Daha önce orada su arıtma tesisinin olmasından dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne MASKİ’ye geçmişti. O bölgede antik tiyatro kazısına başlayacağız. Bu kazı çalışmalarının yürütülebilmesi için o alanın bize devri gerekiyor. Ferdi Zeyrek başkanımız bunu olumlu buldu. Bu protokolle o devri gerçekleştirdik. En kısa zamanda Alaşehir’e bir kültür varlığı daha kazandıracağız. O bölgede bulunan tapınağı da kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkartıp Alaşehir’in turizmine katkı sağlayacağız” diye konuştu.