Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2023/2024 Eğitim Öğretim yılında cumhuriyetin 100. yılına özel projelerini belirledi. Okullar bir yıl boyunca belirlenen projeler üzerinde çalışmalar yapacak.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında üzerinde çalışma yapılacak projeleri belirledi. Projelerin tanıtımı ve hangi çalışmaların yapılacağının anlatıldığı toplantı Atatürk Anadolu Lisesi Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Alaşehir’e özgü 14 proje

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, şube müdürleri ve 93 okul idarecisi katıldı. Toplantıya katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "İlçemizde eğitim öğretim seviyesini daha yükseklere çıkarabilmek için, cumhuriyetimizin 100. yılına özel projeler belirledik. Çalışmalarımızda kırtasiyeciliğe boğmadan, Alaşehir’e özgü, günümüzün teknolojisine uygun küçük tablet projeler oluşturduk. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hazırladığı projeler var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız yine aralıksız olarak sürecektir. Belirlediğimiz 14 proje sadece bizim ilçemize ait projeler olacaktır. Başta idareciler olmak üzere, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz olarak bu projelerimize sahip çıkalım. Bunların koordinatörü, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz Latif Akgün ve siz idarecilerimiz olacaktır." diyerek yapılacak çalışmaların başarıyla sonuçlanacağından emin olduğunu belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı projelerin dışında sadece Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği 14 proje ise şöyle açıklandı: "1- Okuyorum, geleceğimi dokuyorum, 2- Kardeş Okul, 3- Eğitim Bilim Şenliği, 4-İlkokullar ve ortaokullar arası bilgi kültür yarışmaları, 5-Öğretmenlerle buluşma, 6-Öğrencilerle buluşma, 7-TÜBİTAK Bilim Söyleşileri, 8-Çevreme Duyarlıyım, Çöp Atmıyorum, 9-Jenga ile Denge, okul öncesi 5 yaş jenga Turnuvası, 10- Tiyatro Şenliği, 11- Öğretmenler şiir ve müzik konseri, 12-Kardeş İlçe Projesi, 13-Öğretmenler Arası Akıl Oyunları Turnuvası, 14- Yöneticiler Buluşuyor."