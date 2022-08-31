Alaşehir 4. Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali etkinlikleri, dün akşam yapılan Zafer Korteji ile başladı.

Alaşehir 4. Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali etkinlikleri, dün akşam yapılan Zafer Korteji ile başladı.

Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’ndan başlayan Zafer Korteji, Sevgi Yolu ve İstiklal Caddesi üzerinden devam ederek, Atatürk Bulvarı üzerinden tekrar Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na gelinmesiyle sona erdi. Alaşehir

4. Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali programında Alaşehir Belediyesi Bando takımı eşliğinde fener alayı yürüyüş yaptı. Yürüyüşe Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve vatandaşlar katıldı. Alaşehir’de 7 gün sürecek olan festivalde her gün birbirinden ünlü sanatçılar konser verecek. Festivalde en güzel üzüm yarışması, Kelter taşıma yarışması, masa tenisi, tavla, üzümlü lezzetler yarışması ve üzüm koşusu gibi etkinlikler yapılacak.

Festival boyunca Sevgi Yolu üzerinde el sanatları ve kadın üretici atölyelerinin reyonları kurulacak. Ayrıca festival boyunca Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda Çocuk Animasyon etkinlikleri yapılacak. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na dikilen ışıklı üzüm maketine asılan dünyaca ünlü Sultaniye üzümleri önünde ise Alaşehirliler hatıra fotoğrafı çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Festivalde Simge, Serkan Kaya, Devrim Seyrek, Kibariye, Ceza, Kuşadası Kent Orkestrası ve Volkan Konak sahne alacak.