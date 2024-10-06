Manisa’nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen "Çeşitli Üzüm Festivali" kapsamında sevilen sanatçı Özlem Özdil sahne aldı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı üzüm çeşidi bakımından zengin olan Yeşilyurt Mahallesinde "Çeşitli Üzüm Festivali" düzenlendi. 3 gün sürecek festivalde mahalle esnafları stantlar kurarak satışlar yaptı, ürünlerini tanıttı. Festival kapsamında sevilen sanatçı Özlem Özdil sahne aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Özdil, şarkılayırla Alaşehirlileri coşturdu.

Özdil’in yanına gelen Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Talat Postacı, Özdil’i kutladı. Özdil’e çiçek veren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği yaparak, DOĞ-SAN-PA sahibi Mehmet Doğan sponsorluğunda etkinlik düzenledik. Amacımız dünyaca ünlü Sultaniye üzümün tanıtımının yanı sıra Sultaniyeye alternatif çeşit üzümlerimizi de tanıtmak" dedi.

Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı gecede daha önce belde belediyesi olan ve büyükşehir statüsüne geçtikten sonra mahalle statüsüne geçen Yeşilyurt Mahallesi’nde geçmiş dönemde belediye başkanlığı yapmış başkanlara plaket verildi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve geceye katılan misafir çevre ilçe belediye başkanları Özlem Özdil’in türkülerine eşlik ederek, sahneye çıkıp oyun oynamaları geceye ayrı bir renk kattı.