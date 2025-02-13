Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ’Otizm hakkında her şey’ çalıştayı düzenlendi.

Çalıştay, Alaşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Alaşehir Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlendi.

Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nde yapılan Çalıştaya Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Erol Kacar, Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Süleyman Çağrı Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, Alaşehir RAM Müdürü Ali Rıza Türkol ve vatandaşlar katıldı.

Uzmanlar otizmi anlattı

Otizm hakkında her şey isimli çalıştaya katılan Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Cansın Kardelen Akyol, "Tanılama süreci, otizmin etiyolojisi, tedavisi, ilaç kullanımı, faydaları ve beklenmedik etkileri, otizme eşlik eden diğer rahatsızlıklar, uyku düzeni ve uyku düzensizliği, prognoz çizme, ilerleyen yaşlarda otizm", Psikolog Gülperi Fırtına, "Tanılama sonrası aile desteği ile çocukta ve ailede beklenen olası değişimler, psikoterapi görüşmeleri ile sürece uyum, Aileler bu süreçte ne yaşıyor ailelerin toplumsal anlamda izolasyonu, nasıl başedebilirler? Farkındalık uygulamaları, bilişsel yeniden yapılandırma. Kardeşin üzerindeki ilginin azalması", Sosyal Çalışmacı Bahar Girgin, "Maddi ve ayni yardımlar, toplumda farkındalık çalışmalarının önemi, ailelerin ve çocukların sosyalleşmeleri. Belediye olarak rehberlik ve yönlendirme", Diyetisyen Mustafa Türker, "Gebelik öncesi beslenme, gebelik sürecinde beslenme, emzirme döneminde beslenme, otizmli çocuğun beslenme alışkanlığı ve bunların etkisi", Uzman Özel Eğitim Öğretmeni Ayşen Ildız, "Davranış değiştirme yöntemleri, ailenin öğretmenle eşgüdümlülüğün çocuğa faydaları, ailenin özel eğitim alanında haklarının farkında olması, sınıftaki problem gösterdiği düşünülen diğer öğrencilere yönelik uyum, atlı terapi, spor gibi çocuğun ruhsal gelişimine katkı sağlayan sağaltım çalışmaları, çocuğun hemen iyi olacağım algısı", Çocuk Gelişimci Cennet Göçer, "Erken çocukluk döneminde otizmin belirtilerini fark etme, otizmin belirtilerinin tespit edilip sürecin aktarımı, erken tanılamanın çocuğun hayatına etkileri, ortak dikkat becerilerinin geliştirilmesi", Psikolojik Danışman Olcay Eren Bayoğlu, "Süreci kabullenme, çevre baskısı, diğer çocuklarla kaynaşma, vicdan (sürekli duygusal yaklaşımla iyileşmeyi geciktirme)" konuları hakkında konuşma yaptı.

Çalıştay soru cevap yöntemiyle sona erdi

Alaşehir Rehberlik ve Araştırma Müdürü Ali Rıza Türkol, "Başta projenin mimarları olan kurumumuz psikolojik danışmanı Olcay Eren Bayoğlu ve Alaşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Barış Uzgidim’i bu projeyi hazırladıkları için kutluyorum. Kurumlar arası işbirliği ile üç aşamalı sosyal sorumluluk projemizin bu gün ikincisini gerçekleştirdik. Üç şamalı olarak yapılacak çalışmalarda geçtiğimiz günlerde yaptığımız ilk etkinlikte zihinsel engelli çocuklar ile üstün zekâlı çocuklar ebru sanatı aracılığıyla bir araya getirilerek bir çalışma yapılmıştı. Önümüzdeki günlerde yapılması planlanan üçüncü etkinlikte Rehberlik Araştırma Merkezi ile Alaşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü iş birliği ile bir işaret dili kursu düzenlenecek. Aynı zamanda, zaman zaman konuşma kursu etkinlikleri de planlanarak iletişimde yaşanan engelleri aşmaya yönelik destekleyici çalışmalar gerçekleştirilecek. Tüm bu projeler, özellikle dezavantajlı ailelere ulaşmayı ve onların hayatını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Soru cevap yöntemiyle çalışmalar pekiştirildi. Bu etkinliğimizde, Alaşehir Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gibi kurumlar bizlere destek verdi. Emeği geçen ve çalışmalarımıza katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz." dedi.