Manisa’nın Alaşehir ilçesinde iki şahıs tarafından okulda darp edilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenine destek vermek için ilçedeki sendikalar ortak bir basın açıklaması yaptı. Sendikalar yaptıkları ortak açıklamada saldırıyı sert bir dille kınadı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde dün saat 12.00 sıralarında Fatih Ortaokulu’nda görevli Resul Şahin (32) isimli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, ders saatinde darp edildi. İddiaya göre B.K. (21) saat 12.00 sıralarında Fatih Ortaokulu’na geldi. Doğrudan sınıfa giren B.K., öğretmen Resul Şahin ders işlediği sırada sınıftan alarak dışarıya çağırdı. Kapının önünde öğretmenle tartışmaya başlayan B.K., Öğretmen Resul Şahin’e kafa attı. Öğretmen Resul Şahin, B.K.’yı sakinleştirmeye çalışarak, zemin kata indirdi. Bu sırada okuldaki öğretmenler ve idareciler de gelerek, B.K.’yı odaya götürdü. Bu esnada, B.K.’nın arkadaşı olduğu öğrenilen G.G. (21) isimli şahıs da okula gelerek doğrudan Öğretmen Resul Şahin’e saldırmak istedi. Diğer öğretmenler G.G.’ye engel olarak ikinci saldırı girişimini engelledi. Durumun emniyete haber verilmesi üzerine okula gelen emniyet ekipleri B.K. ve G.G.’yı gözaltına aldı. Öğretmen Resul Şahin de polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Acil serviste yapılan muayenede burun kemiğinde çatlak olduğu belirlenen Öğretmen Resul Şahin, zanlılardan şikayetçi oldu. Zanlılar B.K. ve G.G. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İddiaya göre öğretmen Resul Şahin ile B.K.’nın kız kardeşi arasında önceki gün okul bahçesinde yaşanan tartışmanın ardından I.K. isimli kız öğrenci Abisi B.K.’ya ’Öğretmen bana hakaret etti’ diyerek durumu anlatması üzerine B.K.’nın okula gelerek öğretmeni darp ettiği öğrenildi.

Saldırı sonrası eğitimciler tek ses oldu

Yapılan saldırının ardından Türk Eğitim-Sen Alaşehir İlçe Başkanı Osman Suat Çete, Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı Süleyman Ölmez, Eğitim Sen Alaşehir İlçe Başkanı Cihan Soğukpınar ve Eğitim İş Sendikası Alaşehir İlçe Başkanı Kazım Ateş ortak basın açıklamasında bulundu.

Sendika temsilcileri darp edilen öğretmeni Fatih Ortaokulunda ziyaret ettikten sonra okulun önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Türk Eğitim-Sen Alaşehir İlçe Başkanı Osman Suat Çete, "Yaşadığımız üzücü olayın ardından derin endişe içerisindeyiz. Öğretmenimiz, bir öğrenci velisi tarafından okul içerisinde, sınıftan dışarıya çağrılıp hakaretler edilerek koridorda onlarca öğrenci ve öğretmen arkadaşlarının gözü önünde darp edildi. Bu olay eğitimciler olarak hepimizin canını yaktı. Görülüyor ki, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olayları münferit eylemler olmaktan çıkmış, maalesef yaygın bir toplumsal sorun hâline gelmiştir. Bu menfur saldırı, eğitim çalışanlarının güvenlik sorununu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Göz göre göre gelen soruna, gözümüzün önünde duran bu soruna, gözümüzü kapayarak çözüm bulamayız. Bakanlığımızın konuyla ilgili gerekli tedbirleri alması gerektiğine inanıyoruz. Bizler, öğretmenlerimize ve eğitim ailemizin her bir ferdine yönelen her türlü şiddeti ülkemizin geleceği ve varlığına yapılan bir saldırı olarak nitelendiriyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Meslektaşlarımıza yapılan bu tür çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız. ’Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ diyen bir medeniyetin ve ’Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.’ cümlesiyle öğretmenlik mesleğini kutsayan bir geleneğin sahipleri olarak, aramızdaki her türlü fikir, düşünce ayrılıklarını bir tarafa bırakarak mesleğimizin onuruna ve meslektaşlarımızın hukukuna bir milyondan fazla mensubu bulunan bir aile havasında hep beraber sahip çıkıyor, yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.