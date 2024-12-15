Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 2 katlı bir binada çıkan yangın korku dolu anla yaşanmasına neden oldu. Yangında iki katlı apartmanın birinci katında oturma odası tamamen yanarken, itfaiye ekipleri yangını diğer odalara ve çevre binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

Manisa’nın Alaşehir ilçesi Hacıbey Mahallesi İstiklal Caddesi 1 Nolu sokak No: 23’te oturan M.K isimli vatandaşın ikamet ettiği evde henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan M.K.’nın dairesinin oturma odasında başlayan yangın sonrası M.K. ailesi ile birlikte dışarıya kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İki katlı evin üst katındaki oturma odasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa südre kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.