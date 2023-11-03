Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Türk Kızılay Alaşehir Şubesi ve Alaşehir Ortaokulu hazırladıkları programla Kızılay Haftasını kutladı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılay Alaşehir Şubesi ve Alaşehir Ortaokulu tarafından kutlama programı düzenlendi. Programda Kızılay Şubesi Başkanı Nedim Yamak, Türk Kızılay tarihini, hizmetlerini ve geçmişini anlattı. Kadın Kolları Başkanı Hatice Yıldırım ise Alaşehir Kızılay olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Hatice Yıldırım, "250 deprem ailesi olmak üzere toplamda 500 aileye totalde bin 500 kişiye yazlık ve kışlık kıyafet desteği, içinde bir bebeğin tüm temel ihtiyaçlarını karşılayacak 25 adet yeni doğan bebeklerimiz ve lohusa annelerimiz için sevgi bohçası, 260 kişiye bin TL nakdi yardım, bin 400 adet ekmek fişi dağıtılıp ramazan ayında 700 adet ramazan pidesi halkımıza kapı kapı dolaşılarak dağıtılmıştır. 700 koli gıda paketi, 100 öğrencimiz için çanta ve kırtasiye desteği yapılmıştır. Bunlarla birlikte daha bir çok yardımımız yapıldı ve devam etmektedir" dedi.

Kızılay Haftası etkinlikleri içerisinde Alaşehir Ortaokulu öğrencileri arasında düzenlenen "Kızılay" konulu resim yarışmasında 1. seçilen Saniye Sena Sunal, 2. seçilen Ceylin Sunar, 3. seçilen Kahraman Seven’e ödülleri verildi.

Şiirlerin okunduğu törende öğrenciler Bade Köken ve Fatih Doğramacı’ya hediyeler verildi.

Alaşehir Ortaokulu toplantı salonunda yapılan kutlamaya Alaşehir kaymakamı Alper Faruk Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı, Aydın Tuncay, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Erol Kacar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, İlçe Müftüsü Mehmet Ali Dilek, sivil toplum örgütleri ve öğrenciler katıldılar.