Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sezon başında kilosu 7 liradan satışa sunulan karpuzun fiyatı 1 buçuk liraya kadar düştü.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sezon başında kilosu 7 liradan satışa sunulan karpuzun fiyatı 1 buçuk liraya kadar düştü.
Alaşehir’in semt pazarlarında tezgah açan esnaf, karpuzun fiyatının hızla düştüğünü belirterek, kimi zaman kilosunu 1 liradan dahi sattıklarını dile getirdiler. Alaşehir’de uzun yıllardır tezgah açan Hüseyin Yıldız, "Yaklaşık on yıldır karpuz alıp satarım. Sezon başında kilosu 6-7 liradan satış yaptığımız karpuzlar 1 buçuk liraya kadar düştü. Karpuzu biz alıp satıyoruz, üretici için daha kötü. Girdi fiyatları çok yükseldi, bizler de yeteri kadar para kazanamıyoruz ama en azından insanımız ucuz karpuz yiyebiliyor" dedi.
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