Manisa’nın Alaşehir ilçesinde belediye ekipleri; hasta, felçli, 65 yaş üstü vatandaşların evlerine gidip hem ev temizliğini hem de saç ve sakal tıraşı yaparak kişisel bakımlarını gerçekleştiriyor. İhtiyacı olan aile veya kişilerin, Alaşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bakım hizmeti talebinde bulunmaları halinde, vatandaşların bakımları ücretsiz yapılıyor.

Alaşehir Belediyesi, bakım talebinde bulunan hasta, felçli, kötürüm, bakıma muhtaç ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyor. Belediyede görevli personel tarafından evde bakım hizmetleri dahilinde ev temizliği, vatandaşların saç ve sakal tıraşı yapılıyor.

"Her alanda en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz"

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Belediyemiz, sosyal belediyecilik ve kültür hizmetleri kapsamında, ’yalnız değilsiniz’ sloganımızla sağlık sorunu olan, hasta, felçli bakıma muhtaç olan ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için evde bakım hizmeti veriyoruz. Belediye personelimiz ile talepte bulunan vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Bakıma muhtaç vatandaşlarımız belediye zabıta müdürlüğü veya belediyemize ulaşarak talepte bulunabilir. Temizlik malzemeleri de belediyemiz tarafından temin ediliyor. Amacımız vatandaşlarımıza her alanda en güzel hizmeti verebilmek" dedi.

“Bulunmaz bir nimet”

Alaşehir’de diyabet hastalığı nedeniyle her iki ayağı da diz altından kesilen, protez ayak ve tekerlekli araba kullandığı için kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan Adnan Somuncu (55) da belediye tarafından yapılan evde bakım hizmetlerinden yararlanmak ve tıraş olmak için talepte bulundu. Zabıta müdürlüğünü arayıp, talepte bulunan Adnan Somuncu için belediye personeli Kemaliye Mahallesi’ndeki evine gidip, ihtiyaçlarını karşıladı. Özel bir firmada çalışarak emekli olan Adnan Somuncu, "30 yıldır şeker hastasıyım. 2018 yılında bir bacağım, 2020 yılında diğer bacağım diz altından kesildi. Eşimden ayrıldım yaklaşık 15 yıldır tek başıma yaşıyorum. Protez bacaklarımla ve tekerlekli arabamla günlük ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Ancak evin badanası, temizlik gibi ağır işleri yapamıyorum. Belediyenin evde bakım hizmeti olduğunu öğrendim. Belediye ekipleri gelip evimin içini dışını badana ettiler, sonra temizlik ekibi geldi, evimin genel temizliğini yaptılar, berber tıraşımı yaptı. Başta Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu olmak üzere tüm ekiplere teşekkür ediyorum, Allah razı olsun” diyerek verilen hizmetin kendi gibi olanlar için büyük bir nimet olduğunu söyledi.