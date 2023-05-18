Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kısa süreli etkili olan nohut büyüklüğündeki dolu yağışı dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarına, kirazlara, ceviz ağaçlarına ve elma ağaçlarına zarar verdi.

Alaşehir’de saat 13.00 sıralarında başlayan sağanak yağış ve ardından fırtınayla birlikte bastıran dolu yağışı Osmaniye, Azıtepe, Soğukyurt, Şahyar, Horzumalayaka, Narlıdere mahalleleri gibi bölgelerde etkili oldu. Dolu yağışının üzüm bağlarına zarar verdiğini belirten Benlenyaka Mahallesi üzüm üreticilerinden Ali Cura, "Aniden bastıran dolu yağışı üzüm bağlarımıza zarar verdi" diyerek dolu yağışının yaklaşık 3 dakika sürdüğünü söyledi.

Alaşehir Ziraat Odası Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Dündar Yalçın ise özellikle kırsal dağ mahallelerinde etkili olan dolu yağışının üzüm bağları, kiraz ağaçları, elma ve kestane ağaçlarına zarar verdiğini ve zararlarla ilgili tespit çalışmalarına başladıklarını ifade etti.