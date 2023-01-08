Alaşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Zübeyde Hanım Parkı ve Çok Amaçlı Etkinlik Salonu düzenlenen törenle açıldı.

Alaşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Zübeyde Hanım Parkı ve Çok Amaçlı Etkinlik Salonu düzenlenen törenle açıldı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Killik Mahallesi’nde Alaşehir Belediyesi tarafından yapılan Zübeyde Hanım Parkı ve Çok Amaçlı Etkinlik Salonu, bölgede yaşayan çocuk ve gençleri sevindirdi. Park ve salonun açılışı için tören düzenlendi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve belediye başkan yardımcılarının katıldığı açılışa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Belediye bando takımı eşliğinde yapılan açılışta çocuklar, parkta ve etkinlik salonunda doyasıya eğlendi.

Açılışta konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Bu parkı güzelleştirdik, çocuk oyun grupları kurduk. Spor aletleri kurduk, yürüyüş yolları yaptık. Yeşil alanlarla Killik halkının çok amaçlı kullanabileceği bir park haline geldi. Yaklaşık 6 dönüm olan bu alanda, aydınlatma var, akşamları yürüyüş yapılabilecek. Belediye meclis kararıyla adını ‘Zübeyde Hanım Parkı’ koyduk. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği cumhuriyete, yakışır bir isim olduğunu düşünüyorum. Buradan başta Zübeyde Hanım olmak üzere tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Atıl durumda olan bu salonu çok amaçlı etkinlik salonu olarak gençlerimize ve çocuklarımızın hizmetine sunuyoruz. Burada yaklaşık 70 çocuğumuz açılacak olan kurslara yazılmış. Bir çok hizmet yapıyoruz. Yaptığımız yatırımların içersinde en çok önemsediğimiz yatırım gençlerimize yapılan yatırımdır. Bir çoğumuz birkaç dünya kupasından sonra dünyada olmayacağız ama bu gençlerimiz ülkemize hizmet edecekler. Onların sanatla, kültürle, bilimle, eğitimle donanımlı olması gerekir. Çünkü fizik kuralları boşluk tanımaz , çocuklarımızı bu etkinliklerle doldurmazsak, bazen art niyetli kişiler, o alandaki boşluğu dolduruyorlar. İşte biz de o çocuklarımızın o boşluğunu bu tür etkinliklerle dolduracağız. Burada sadece spor olmayacak; dans, halk oyunları, satranç gibi kurslar olacak. Buradaki fitnes aletleri spor aletleri, ağırlıklarımız var. Bunların hepsini çocuklarımızın gençlerimizin hizmetine sunuyoruz” dedi.

Açılışa katılan vatandaşlar da Başkan Öküzcüoğlu ve ekibine hayata geçirilen hizmetleri sebebiyle teşekkür etti.