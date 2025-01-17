Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, öğrenciler ilk dönemin sona ermesiyle ara karnelerine kavuştu. Alaşehir’de eğitim gören 1779’u anaokulu, 5 bin 914’ü ilkokul, 5 bin 589’u ortaokul, 3 bin 801’i Lise ve 163 özel eğitim öğrencisi olmak üzere 17 bin 246 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Bin 300 öğretmenin görev yaptığı Manisa’nın Alaşehir ilçesinde karne töreni yapıldı. Alaşehir Girelli Şehit Mehmet Şimşek İlkokulu-Ortaokulu’nda yapılan törene Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, şube Müdürleri Latif Akkün, Yasemin Oral, öğretmen, veliler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, "Hayırlısıyla ilk bölümü bitirdik. Okullarımızda, kurumumuzda huzur var, verim var. Huzur olmayan yerde verim olmaz. Huzur olmayan yere öğretmen gelmez, isteyerek gelmeyen öğretmenden de verim alınmaz. Bu öğretim yılında böyle bir sıkıntı yaşamadık, çok muyluyuz. Mahallede kim varsa okulun içine okulun hizmetine herkes koşmalı, tüm mahallelerde olduğu gibi burada da muhtarımız ve mahalle sakinlerimiz okul hizmetinde görev almaya çalışıyorlar. Biz okul olarak hem fiziki hem de hizmet olarak tertip düzene dikkat edeceğiz." dedi.

Törende ilk karneyi İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya verirken diğer öğrencilerin karnelerini ise sınıf öğretmenleri dağıttı. Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya günün anısına okuldaki öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.